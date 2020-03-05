Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до шести человек

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло шести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана.

Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из зараженных - гражданин России.

"У троих человек, вернувшихся из Ирана, был обнаружен коронавирус", - сообщает штаб. Отмечается, что один из инфицированных - гражданин Германии, двое - граждане Азербайджана.