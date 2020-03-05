Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до шести человек
15:10, 5 Март, 2020
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло шести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана.
Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из зараженных - гражданин России.
"У троих человек, вернувшихся из Ирана, был обнаружен коронавирус", - сообщает штаб. Отмечается, что один из инфицированных - гражданин Германии, двое - граждане Азербайджана.
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