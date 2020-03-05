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Число заражений COVID-19 в Иране превысило 3,5 тысячи

Число заражений COVID-19 в Иране превысило 3,5 тысячи

Число заражений коронавирусом в Иране в четверг превысило 3,5 тысячи, число жертв достигло 107. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал YJC со ссылкой на минздрав.

"Число заражений коронавирусом в Иране достигло 3513, общее число жертв возросло до 107", - сообщил портал.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, в свою очередь, в эфире телеканала IRINN сообщил, что власти приняли решение продлить отмену занятий в учебных заведениях Ирана, университетах и школах до "нового года". В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.

 

 


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