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Facebook призвала сотрудников в Сиэтле работать из дома из-за вируса

Facebook призвала сотрудников в Сиэтле работать из дома из-за вируса

Компания Facebook призвала сотрудников офиса в Сиэтле работать из дома до конца марта, после того как анализы одного из работников дали положительный результат на новый коронавирус. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Deadline.

Согласно изданию, в среду компания уведомила сотрудников об обнаруженном случае заражения коронавирусом и рекомендовала работать из дома. Кроме того, сообщается, что офис в Сиэтле будет закрыт до 9 марта.

"У сотрудника из нашего офиса... был диагностирован COVID-19", - цитирует издание представителя компании.

Ранее компания Amazon также порекомендовала своим сотрудникам работать из дома после обнаружения вируса у одного из сотрудников.

 


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БелТА


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