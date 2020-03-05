Саммит ОДКБ может пройти в Москве в декабре

Дата саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас согласовывается, скорее всего, он пройдет в Москве в декабре. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь организации Станислав Зась после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит глав государств пройдет там. По всей видимости, в Москве в декабре", - приводит слова Зася агентство БелТА.

Генсек организации и Лукашенко обсудили различные направления работы ОДКБ, в том числе внешнеполитическую деятельность и реализацию белорусской инициативы о предоставлении статусов партнера и наблюдателя при организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также была отмечена необходимость повышать эффективность военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ. По информации агентства, эту тему планируется детально обсудить на полях выставки военной техники и вооружения в марте в Ереване, где соберутся представители стран организации. "Надо работать с государствами ОДКБ, чтобы снимать те проблемы, которые есть в сфере военно-экономического сотрудничества. Их хватает", - отметил Зась.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.