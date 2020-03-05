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Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза (ЕС) быстрого реагирования во главе с Литвой.

Как сообщает в четверг агентство BNS, меморандум о соглашении Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали накануне вечером в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС.

В соответствии с соглашением, в разных странах будет нести дежурство международная команда, которая будет готова в любое время реагировать на кибератаку. Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

 


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