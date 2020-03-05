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Число пострадавших при ЧП с поездом Страсбург — Париж превысило 20

Число пострадавших при ЧП с поездом Страсбург — Париж превысило 20

Двадцать один человек пострадал при сходе с рельсов поезда Страсбург — Париж. Как передает Арменпресс, об этом сообщает префектура региона Гранд-Эст.

Ранее радиостанция Europe1 передавала, что электровоз и несколько вагонов поезда, следующего из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов утром в четверг, не менее 10 человек, в том числе машинист состава, пострадали.

"Поезд TGV Страсбург — Париж... сошел с рельсов сегодня в 07.45, между (деревнями) Ингенхайм и Зэссольсхайм, в салоне было 348 пассажиров", - говорится в заявлении префектуры.

По предварительным данным, пострадал 21 человек, в том числе один получил тяжелые ранения.

На месте работают 92 пожарных.

 

 


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