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В Вооруженных Силах проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

В Вооруженных Силах проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

С целью предотвращения проникновения новой коронавирусной инфекции в ряды Вооруженных сил Армении проводится ряд временных мероприятий.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в военно-медицинских учреждениях ужесточен пропускной режим, вход разрешен только после проверки температуры на контрольно-пропускных пунктах, и только в медицинских защитных масках.

В военно-медицинских учреждениях прекращена организация медицинской помощи и обслуживания членов семей военнослужащих, нуждающихся в плановом обследовании и медицинской помощи, бывших военнослужащих, получающих военную пенсию по выслуге лет и инвалидности, а также участников боевых действий и других бенефициаров. Предоставление гарантированных государством бесплатных и льготных видов медицинской помощи и путевок на обслуживание осуществляется с контрольно-пропускных пунктов, исключая их вход бенефициаров на территорию подразделений.

Военнослужащим рядового состава предоставляется отпуск только при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 28 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”.


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