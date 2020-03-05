ОАЭ эвакуируют граждан арабских стран, где в последствии они получат необходимую медицинскую помощь

По указанию Президента ОАЭ шейха Халифы бен Заеда Аль Нахаяна, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахаян распорядился эвакуировать граждан ряда братских и дружественных стран из провинции Хубэй в Китае - эпицентра распространения коронавируса "Covid - 19" в «Гуманитарный город» в Абу-Даби. Данная мера была предпринята по просьбе правительств этих стран, в рамках которой состоялась эвакуация лиц в "Гуманитарный город", находящийся в Абу-Даби, согласно гуманитарным принципам Эмиратов, принятым в отношении братьев и друзей и оказания им посильной помощи в трудных обстоятельствах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает WAM.

Самолет, оснащенный интегрированными медицинскими службами, осуществил эвакуацию группы лиц в составе 215 человек, в которую вошли граждане ряда арабских и дружественных стран. В эвакуации приняла участие группа гуманитарного реагирования, в состав которой вошли добровольцы из числа пилотов, бортпроводников, а также группа из медицинского и административного персонала.

«Гуманитарный город» в Абу-Даби оснащен всем необходимым оборудованием и материалами для проведения необходимых медицинских осмотров эвакуированных и обеспечения их безопасности. Эвакуированные будут помещены в карантин на срок не менее 14 дней, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь на протяжении всего периода карантина в соответствии со стандартами ВОЗ, до тех пор, пока не будет обеспечена их полная безопасность.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества и посольство ОАЭ в Китайской Народной Республике согласовали с посольствами соответствующих стран организацию процесса эвакуации в рамках усилий ОАЭ по расширению сотрудничества с китайским правительством в борьбе с распространением вируса.

Эта инициатива отражает постоянное стремление ОАЭ оказывать поддержку братским и дружественным странам и укреплять гуманитарные устои ОАЭ, которые являются краеугольным камнем политики страны, руководство которой всегда подчеркивало необходимость оказания помощи всем народам в трудных обстоятельствах без дискриминации на основе географического расположения, расы или религии, а скорее на основе благородных человеческих принципах.