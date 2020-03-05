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В Мексике с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами

В Мексике с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами

Национальная служба гражданской защиты Мексики сообщила в ночь на четверг о железнодорожной аварии в центральном штате Пуэбла, в результате которой с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами, в районе объявлена эвакуация, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Зарегистрирована авария с двумя цистернами токсичного вещества на железной дороге в Тлакотепек-де-Хуарес, Пуэбла. В населенных пунктах в радиусе пяти километров объявлена эвакуация", - говорится в сообщении службы в Twitter.

На месте происшествия работают сотрудники национальной гвардии, федеральных и местных сил гражданской обороны и общественной безопасности. Власти просят не приближаться к месту происшествия, где ведутся работы по устранению риска загрязнения среды токсичными препаратами.

 


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