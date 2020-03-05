МО Арцаха призывает воздержаться от шагов по вовлечению армии в политические процессы

13:30, 5 Մարտ, 2020

Министерство обороны Республики Арцах призывает общественно-политические организации воздержаться от вовлечения армии в политические процессы действиями, не предусмотренными законом. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МО Арцаха.

“В последнее время, в связи с начавшимися в Республике Арцах предвыборными процессами, некоторые общественные и политические круги пытаются каким-то образом вовлечь армию в развития, что недопустимо.

Командование вооруженных сил Арцаха, выражая свою глубокую озабоченность в связи с указанными проявлениями, еще раз напоминает, что армия имеет одну главную миссию -обеспечить безопасность границ Родины и мирную жизнедеятельность народа, и тем самым создать благоприятные условия для усиления и укрепления нашей государственности.

Заверяем, что Вооруженные силы, являясь абсолютной ценностью, символизирующей сплоченность и единство нашего народа, никогда не имели и не имеют какого-либо политического оттенка или ориентации. Она всегда, была и останется на передовой реализации наших национальных чаяний и целей, и будет руководствоваться только священной миссией защиты Родины от внешнего врага.

Министерство обороны Республики Арцах, высоко оценивая роль и значение общегосударственных мероприятий, имеющих место во внутриполитической жизни нашей республики, в том числе и предстоящих президентских и парламентских выборов, направляет свой призыв всем действующим в нашей стране общественно-политическим организациям, и призывает воздерживаться от шагов, не предусмотренных законом, и вовлекать армию в политические процессы”, - говорится в заявлении.