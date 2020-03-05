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Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe, крупнейший региональный авиаперевозчик Европы, перешла под внешнее управление с 5 марта после отказа правительства выделить ей в кредит 100 млн фунтов. Все рейсы Flybe отменены. Одной из причин компания назвала эпидемию коронавируса, вызвавшую спад спроса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

В пресс-релизе перевозчик призвал пассажиров с уже купленными билетами не выезжать в аэропорты.

В компании работают 2000 сотрудников, они могут лишиться работы, отмечает ВВС.

Гендиректор Flybe Марк Андерсон разослал подчиненным письмо, в котором объяснил, что несмотря на все усилия менеджмент не сумел найти решения, которое позволило бы компании найти деньги на продолжение работы. Ситуацию он назвал безвыходной и сказал, что ему очень жаль, что так вышло. Он напомнил, что компания была ключевым игроком британской авиации на протяжении 40 лет, и теперь страна потеряла один из крупнейших активов.

 


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