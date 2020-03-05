В России зарегистрировали новый случай коронавируса у гражданина Италии

Новый случай коронавирусной инфекции подтвержден у гражданина Италии, приехавшего в Россию 29 февраля. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе.

Отмечается, что заразившийся 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. "Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся контактировавшие с ним лица, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За все время распространения коронавирусной инфекции на территории РФ выявлено четыре случая заражения (в том числе подтвержденный 5 марта): у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, а также итальянца, приехавшего в РФ, и двух граждан Китая, которых уже выписали после выздоровления. Кроме того, на лечении в стране находятся три гражданина РФ, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, было выявлено на лайнере Diamond Princess в Японии.