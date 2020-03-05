Армения по показателям предотвращений эпидемий находится в зеленой зоне

В деле предотвращения эпидемий Армения среди стран мира имеет довольно высокий показатель - 90 баллов. Как передает «Арменпресс», профилактика эпидемий preventepidemics.org сайт сообщает, что Армения имеет хорошую подготовку для борьбы с эпидемиями.

“В Армении есть действующие системы, чтобы вывить, остановить и предотвратить угрозы для здоровья, но они должны работать над тем, чтобы сохранить этот уровень защиты для своего народа”, - отмечается на сайте.

Страны, представленные зеленым цветом на интерактивной карте сайта, имеют безопасный уровень защиты. Отмечается, что Армения достигла ReadyScore 80 и более баллов и работает над улучшением своих показателей.

По данным сайта, в деле предотвращения эпидемий сильными сторонами Армении являются: координация, коммуникация, пропаганда и безопасное питание. В Армении профилактика заболеваний, переходящих от животного к человеку, на высоком уровне. Устойчивость к противомикробным препаратам является одной из слабых сторон.

Из соседних с Арменией стран представлен показатель Грузии, которая имеет 57 баллов. Среди стран с показателями 90 и более - Канада, Япония, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты.

Этот показатель на своей странице в социальной сети Facebook представил вице-премьер Тигран Авинян. “Армения готова к выявлению, остановке и предотвращению эпидемий”, - отметил вице-премьер.