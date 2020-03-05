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Правительство одобрило программу мероприятий по повышению рождаемости на 2020 - 2023 гг.

Правительство одобрило программу мероприятий по повышению рождаемости на 2020 - 2023 гг.

С целью улучшения показателей рождаемости, обусловленного здравоохранительным фактором, разработан план мероприятий по повышению рождаемости в 2020 - 2023 гг. Программа мероприятий, одобрена на сегодняшнем заседании правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Финансирование Министерства здравоохранения для улучшения демографической ситуации в республике в 2020 году увеличится на 1,9 млрд драмов.

Полный текст о мероприятиях по повышению рождаемости в 2020 - 2023 гг. на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1007407.html


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