Правительство одобрило программу мероприятий по повышению рождаемости на 2020 - 2023 гг.

С целью улучшения показателей рождаемости, обусловленного здравоохранительным фактором, разработан план мероприятий по повышению рождаемости в 2020 - 2023 гг. Программа мероприятий, одобрена на сегодняшнем заседании правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Финансирование Министерства здравоохранения для улучшения демографической ситуации в республике в 2020 году увеличится на 1,9 млрд драмов.

Полный текст о мероприятиях по повышению рождаемости в 2020 - 2023 гг. на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1007407.html