“Ломо Груп” реализует в СЭЗ “ЭКОС” инвестиционную программу на $ 1,28 млн

Правительство включило компанию “Ломо Груп” в реестр эксплуатантов свободной экономической зоны “ЭКОС” для осуществления деятельности в сфере высоких и информационных технологий.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, срок пребывания в реестре - 5 лет.

Принимая за основу заявку, поданную “Ломо Груп” для включения в реестр эксплуатантов СЭЗ “ЭКОС”, заключение межведомственной комиссии по вопросам свободных экономических зон, возникла необходимость разработать данное решение.

Решением правительства от 30 августа 2018 года в городе Раздан была создана свободная экономическая зона “ЭКОС”. Начало ее деятельности было в январе 2019 года. 18 октября 2018 года между Министерством экономического развития и инвестиций Армении (ныне Министерство экономики Армении) и ЗАО “ЭКОС” был заключен договор об организации вышеуказанной свободной экономической зоны, что даст возможность эксплуатировать вышеуказанную свободную экономическую зону. Компания “Ломо Груп” подала в комиссию соответствующую заявку на включение в реестр эксплуатантов СЭЗ “ЭКОС”.

ЗАО “Ломо Груп” предусматривает в рамках программы (2020 - 2024 гг.) довести инвестиции до 1 млн 280 000 долларов.

В ходе программы будет создано 5 новых рабочих мест со средней зарплатой около 200 000 драмов.

ЗАО “ЭКОС” согласилось предоставить вышеуказанную территорию компании сроком на 5 лет и обеспечить соответствующую инфраструктуру.