Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Как передает Арменпресс, сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.

"Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Мировая премьера юбилейного фильма должна была состояться 2 апреля в Лондоне. Ей должны были предшествовать маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Теперь премьерный показ фильма перенесен на 12 ноября (в США картина должна выйти в прокат 25 ноября).

Ранее фанаты бондианы обратились к создателям картины с просьбой отложить премьеру ленты, так как ожидается, что к апрелю во многих странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достигнуть своего пика.