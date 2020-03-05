Мы продолжаем строить сильную армию, имея видение Вазгена Саргсяна: послание Артака Давтяна

Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян направил послание по случаю Дня рождения национального героя Армении Вазгена Саркисяна. «Арменпресс» представляет послание начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Артака Давтяна.

Автора слов “Самое совершенное произведение - освобожденная земля” народ не зря назвал Спарапетом и причислил его к национальным героям.

Каждый год в день рождения Вазгена Саркисяна мы еще раз оцениваем его роль в становлении нашей государственности, вспоминаем его подвиги, вспоминаем как армянина, как национального и политического деятеля.

Первый министр обороны Армении был уверен, что каждый народ хотя бы раз за всю свою историю должен бороться до конца. К сожалению, его борьба, его радость завершились раньше времени, но мы и сегодня продолжаем двигаться вперед, строить все более сильную армию, мощное государство, имея перед собой и видение Вазгена Саркисяна.

Вазген Саргсян был интеллектуалом в своем роде, человеком с умом, который в то же время доказывал свою правоту делом, культивируя патриотизм своим личным примером. Мы с уверенностью можем сказать, что уже несколько поколений воспитывались именно по его образу.

“Эта страна всеобщей любви. Столица этой страны начинается с окопов. Спарапет, этот твой завет всегда в наших мыслях, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать основу нашей страны - окопы неуязвимыми.

Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с Днем рождения национального героя Армении Вазгена Саркисяна”.