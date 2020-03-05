В Боснии и Герцеговине подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Республики Сербской.

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст зараженного.

Ранее коронавирус был зафиксирован в ряде других балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.