В Боснии и Герцеговине подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа
12:25, 5 Март, 2020
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Республики Сербской.
Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст зараженного.
Ранее коронавирус был зафиксирован в ряде других балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен