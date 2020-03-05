Из Африки идут теплые воздушные потоки: с 8 марта погода потеплеет

С 8 марта температура воздуха в Армении повысится еще на 4 - 5 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“В связи с проникновением теплых тропических воздушных потоков из северных районов Африки, 8 - 10 марта температура воздуха на всей территории республики постепенно повысится еще на 4 -5 градусов. Самая высокая температура ожидается 9 - 10 марта в долинах Сюника и Тавуша до + 20 - + 24, в Араратской долине и Ереване +20 - +21 градусов. Если за последние 3 дня температура воздуха на территории республики выше климатической нормы на 4 - 6 градусов, то уже 9 - 10 марта она будет выше нормы на 8 - 10 градусов”, - отметил Гагик Суренян.