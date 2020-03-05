Время в Ереване: 11:07:36,   5 Март

Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи послание по поводу коронавируса

Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи послание по поводу коронавируса

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину послание, в котором выразил поддержку усилиям страны в борьбе с коронавирусом нового типа. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов представитель администрации Мун Чжэ Ина.

"Ким Чен Ын выразил уверенность, что Южная Корея сможет остановить распространение вируса COVID-19 [заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа]", - отметил представитель администрации. По его словам, Мун Чжэ Ин направил лидеру КНДР ответное послание, в котором выразил Ким Чен Ыну благодарность за поддержку.

В четверг число заболевших новым коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс., умерли 35 человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации