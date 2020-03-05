Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса продолжаются: ситуация под контролем

На заседании правительства 5 марта премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался у министра здравоохранения Арсена Торосяна, какова ситуация в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает «Арменпресс», министр здравоохранения Арсен Торосян ответил, что все мероприятия продолжают осуществляться. Есть один подтвержденный случай, который находится в инфекционной больнице “Норк”, и 31 гражданин, которые в особо изолированных условиях находится в Цахкадзоре. Самочувствие и здоровье их всех хорошее, ни у кого нет жалоб, в том числе и у подтвержденного пациента. Вчера мы вновь обследовали его жену, у нее нет болезни. То есть, считаясь заразным заболеванием, мы на собственном опыте видим, что он не очень и заразен”, - сказал он и отметил, что до сих пор взяты 162 пробы, и только одна подтверждена. По его словам, ежедневно проводится забор проб, все под контролем, и республика может продолжать жить своей обычной жизнью.

Никол Пашинян поинтересовался также, обеспечены ли граждане, находящиеся в «Голден Палас», всем необходимым.

Министр заверил, что они всем обеспечены, в том числе и интернет-связью и книгами. Они останутся там до 14 марта. Министр сообщил, что новых случаев и смертей в Китае стало меньше. “Однако в других странах мира ситуация осложняется - в Южной Корее, Иране, Италии, еще несколько сотен случаев зарегистрированы во Франции и Германии. Ситуация в Грузии и России лучше, ожидается, что если европейские страны сумеют провести правильные мероприятия, то после пикового периода через две - три недели мы увидим снижение и в этих странах”,- сказал он и отметил, что надо коснуться и ограничительных мер, в том числе и с Китаем.