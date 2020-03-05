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Японская компания начала разработку вакцины от коронавируса

Японская компания начала разработку вакцины от коронавируса

Японская фармацевтическая компания "Энджес" (AnGes) объявила о совместной разработке ДНК-вакцины против нового коронавируса COVID-19 с Университетом города Осака, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Компания "Энджес" специализируется на разработке ДНК-плазмида HGF, внехромосомного самовоспроизводящегося генетического элемента, и с помощью этой технологии будет создаваться вакцина от коронавируса.

Согласно пресс-релизу компании, такую вакцину можно сделать в более краткие сроки по сравнению с вакциной, создаваемой из вирусного белка, без использования опасных патогенов.

 

 


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