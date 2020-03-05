В день рождения Вазгена Саркисяна президент Армении Армен Саркисян посетил Ераблур

В день рождения Спарапета Вазгена Саркисяна президент Армении Армен Саркисян посетил Ераблур. Он возложил цветы к могиле Вазгена Саркисяна и воздал дань уважения.

“Я приехал в Ераблур по случаю Дня рождения моего друга Вазгена Саркисяна” , - отметил Армен Саркисян.

Как передает «Арменпресс», с раннего утра Ераблур посещают родные Вазгена Саркисяна, его друзья, политические и общественные деятели, азатамартики, добровольцы “Еркрапа” и другие лица.

Брат Вазгена Саркисяна Арам Саркисян в беседе с журналистами отметил, что Спарапет внес большой вклад в формирование армии в Арцахской войне.

“Он всю свою жизнь и деятельность посвятил проблеме Арцаха. До конца 1998 года он был солдатом. Вазгена при жизни никто не называл спарапетом, он этого не допустил бы, потому что был скромным человеком. Он никогда не переоценивал себя, считал, что в войне мы одержали победу благодаря вкладу каждого участвовавшего. Он как-то сказал, что дал этой войне все, что мог и взамен приобрел гордость. Вазген - человек, внесший большой вклад в армянскую историю, и следующие поколения должны это оценить. Мы должны ценить и других героев, которые отдали свою жизнь, и тех, кто внес свой вклад в дело победы и сегодня рядом с нами”, - сказал Арам Саркисян.

5 марта 1959 году родился Вазген Саркисян - военный и политический деятель. Он был первым министром обороны Республики Армения в 1991 - 1992 гг., затем в 1995 - 1999 гг. После был премьер-министром Республики Армения. С 11 июня 1999 года до дня его убийства - 27 октября того же года. Ему было присвоено героическое звание Спарапета, поскольку он внес большой вклад в дело независимости, безопасности Армении и становления армянской армии. Саркисяну присвоены высшие звания Армении и Арцаха - Национальный герой Армении и Герой Арцаха.