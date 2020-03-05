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Власти ОАЭ призвали жителей страны воздержаться от путешествий

Власти ОАЭ призвали жителей страны воздержаться от путешествий

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ призвало эмиратских подданных и проживающих в стране иностранных резидентов воздержаться от выездов за границу в связи с распространением нового типа коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минздрава в Twitter.

"Министерство здравоохранения настоятельно призывает подданных страны и проживающих в ней иностранцев воздержаться в случае отсутствия необходимости от поездок за рубеж в нынешней ситуации в связи с распространением коронавируса в ряде стран", - отмечается в сообщении.

Ранее власти ОАЭ объявили, что с 8 марта закрывают на месяц для дезинфекции все средние и высшие учебные заведения страны и отправляют школьников на каникулы, во время которых они будут учиться дистанционно.

 

 


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БелТА


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