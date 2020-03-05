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“Арсенал” - победитель Евразийской баскетбольной лиги

“Арсенал” - победитель Евразийской баскетбольной лиги

Завершился первый розыгрыш Евразийской баскетбольной лиги.

Как передает «Арменпресс», единственный представитель Армении - “Урарту” занял 4-е место. Тульский “Арсенал” в финале одержал победу над “Барсом” Атырау.

 Лучшим защитником атакующего стиля был признан Девин Джонсон из “Борисфена”, лучшим легким нападающим стал Константин Греков из МПФКА, лучшим тяжелым нападающим -Эммануэль Шепард из “Урарту”, лучшим центральным - Артем Попов из “Арсенала”.


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