“Арсенал” - победитель Евразийской баскетбольной лиги

Завершился первый розыгрыш Евразийской баскетбольной лиги.

Как передает «Арменпресс», единственный представитель Армении - “Урарту” занял 4-е место. Тульский “Арсенал” в финале одержал победу над “Барсом” Атырау.

Лучшим защитником атакующего стиля был признан Девин Джонсон из “Борисфена”, лучшим легким нападающим стал Константин Греков из МПФКА, лучшим тяжелым нападающим -Эммануэль Шепард из “Урарту”, лучшим центральным - Артем Попов из “Арсенала”.