“Арсенал” - победитель Евразийской баскетбольной лиги
11:43, 5 Март, 2020
Завершился первый розыгрыш Евразийской баскетбольной лиги.
Как передает «Арменпресс», единственный представитель Армении - “Урарту” занял 4-е место. Тульский “Арсенал” в финале одержал победу над “Барсом” Атырау.
Лучшим защитником атакующего стиля был признан Девин Джонсон из “Борисфена”, лучшим легким нападающим стал Константин Греков из МПФКА, лучшим тяжелым нападающим -Эммануэль Шепард из “Урарту”, лучшим центральным - Артем Попов из “Арсенала”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен