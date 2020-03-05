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Со следующей недели учебный процесс может быть восстановлен

Со следующей недели учебный процесс может быть восстановлен

Возможно, что со следующего понедельника, 9 марта, учебный процесс в республике будет восстановлен. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что они с Министерством здравоохранения находятся в постоянной связи.

“У нас нет специальных указаний по поводу не проведения занятий, если так продолжится, то с понедельника они начнутся”, - сказал Арутюнян.

В связи с профилактикой нераспространения коронавируса на этой неделе в учебных заведениях республики были объявлены недельные каникулы.


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БелТА


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