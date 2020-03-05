СМИ: в Индонезии инфицированных коронавирусом будут размещать на необитаемом острове

Власти Индонезии намерены разместить на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета The Jakarta Post.

По информации издания, на днях главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов, входящих в состав провинции Архипелаг Риау, и остановил свой выбор на небольшом острове Галанг. По его словам, там сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, есть скважины с питьевой водой. В то же время Галанг находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на крупном соседнем острове Батам.

Как отметил главком ВС, "в течение месяца там может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек".

Власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая заболевания в стране.