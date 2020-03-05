Обсуждение сирийского вопроса в парламенте Турции переросло в драку

В парламенте Турции во время обсуждения вопроса о ситуации в сирийской провинции Идлиб началась настоящая драка. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Associated Press, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Энгин Озкоч выдвинул обвинения в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оппозиционный депутат ответил президенту Турции, который назвал лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу предателем. Тот призвал начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. От оппозиции, в свою очередь, прозвучали обвинения в измене Эрдогану. После взаимных обвинений оппозиционных и правящих фракций началась драка.

Ситуация с Идлибом обострилась в конце января, когда в ответ на нарушение боевиками перемирия Вооруженные силы Сирии вынуждены были дать отпор и освободили значительную часть районов Алеппо и Идлиба. Москва выразила поддержку этим действиям, а Анкара расценила это как нарушение достигнутых договоренностей. Президент Турции заявил, что собирается предпринять решительные шаги в Идлибе. Турция в Идлибе начала военную операцию “Весенний щит”, в результате чего ситуация еще более обострилась. 5 марта ожидается встреча президентов России и Турции.