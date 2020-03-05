В доме Арама Варданяна полиция провела спецоперацию: есть решение о его задержании
11:15, 5 Март, 2020
В рамках уголовного дела сотрудники Полиции Армении в доме Арама Варданяна (“Встречи Апер”) провели спецоперацию.
Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
“В рамках уголовного дела сотрудники полиции осуществили соответствующие действия, имея решение органа предварительного следствия о задержании данного лица”, - сообщили в полиции.
О действиях полиции в доме Арама Варданяна сообщил адвокат Варданяна Ерванд Варосян. По словам адвоката, действия полиции были незаконными, они не представили никаких документов, ничего не объяснили.
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