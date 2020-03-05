Роналдиньо может быть арестован

Бывший член сборной Бразилии по футболу, чемпион мира Роналдиньо задержан.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Goal.com. Футболист может быть арестован в Парагвае из-за фальшивого паспорта. В настоящее время он находится в отеле под контролем полиции. С Роналдиньо был и его брат Роберто.

Роналдиньо выступал за “Пари Сен-Жермен”, “Барселону” и “Милан”. В 2002 году в составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира.