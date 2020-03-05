Парламент Армении обсудил законопроект о бесплатном предоставлении СМИ информации Госрегистра
Парламент обсудил во втором чтении пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” и прилагаемых к нему законопроектов.
Как передает «Арменпресс», пакет представила заместитель министра юстиции Армении Србуи Галян.
“Проектом предусматривается СМИ и лицам, осуществляющим информационную деятельность, предоставить возможность без уплаты государственной пошлины путем подачи заявки получать сведения из Единого государственного реестра”, - представила Галян.
В ходе первого и второго чтения письменных предложений по проекту не поступило.
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