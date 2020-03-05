В первом чтении принят обширный пакет изменений в судебной системе

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло пакет изменений в Судебный кодекс. Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения “ и прилагаемых законопроектов на заседании НС при голосовании получил 76 голосов “за”, 35 “против” и 1 воздержавшийся, к этому прибавились также голоса “за”, оставленные в конвертах 9 депутатов, находящихся в командировке. Таким образом, пакет был принят.

Пакетом в судебной системе предлагается ряд изменений. Одно из них предполагает сократить срок полномочий председателя Высшего судебного совета с 5 до 2,5 лет. Депутаты бурно обсудили другое из предлагаемых изменений - установить минимальный возраст кандидатов в судьи вместо 28 лет 25. Оппозиционеры в основном небыли согласны с этим положением. Во фракции НС “Мой шаг” по этому пакету также прозвучали различные точки зрения.

До начала голосования руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян напомнил, что на предыдущем заседании они уже представили свои опасения, и сегодня их фракция проголосует “против”. Фракция представит свои предложения. “Если предложения будут приняты, и наше беспокойство в связи с независимостью судей, процессом фильтрации развеются, во втором чтении мы проголосуем “за”, - сказал Марукян.