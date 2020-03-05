Парламент Армении принял законопроект о конфискации незаконно приобретенного имущества

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством пакет законопроектов о конфискации имущества незаконного происхождения и прилагаемых законопроектов, который, по сути, позволяет конфисковывать имущество, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода.

Как передает «Арменпресс», проект представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Предусмотренный правовой механизм позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества.

Предусматриваются новые процедурные правила деятельности компетентного органа и гражданского судопроизводства, которые позволят проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество. Компетентный орган будет действовать в составе Генеральной прокуратуры. Осуществленные функции станут проявлением предъявления иска о защите государственных интересов. Основой для исследования станут определенные показатели.

Перед голосованием депутат фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян сообщил, что фракция на этот раз воздержится и выступит с предложениями. На втором чтении они выскажут свою позицию.

Глава фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян сообщил, что они проголосуют “за”. Однако у них есть определенное предложение, которое будет представлено в период первого-второго чтения.

Пакет проектов голосованием получил 92 голоса “за”, 2 – “против” и 18 воздержавшихся, к этому прибавились также и оставленные в конвертах голоса 8 депутатов, находящихся в командировке.