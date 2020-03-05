Время в Ереване: 11:07:36,   5 Март

При содействии Защитника прав человека осужденный был бесплатно прооперирован

При содействии Защитника прав человека осужденный был бесплатно прооперирован

Осужденный попросил содействия омбудсмена в проведении медобследования и организации необходимой операции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

По словам осужденного, на месте лишения свободы он получал лечение, однако положительной динамики не было. По его словам, ему необходима была срочная операция, однако ее долгое время не проводили.

В связи с поднятым вопросом омбудсмен в рамках процедуры обсуждения направил письма в Министерство юстиции.

В результате осужденный прошел бесплатное медицинское обследование и был прооперирован.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации