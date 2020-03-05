При содействии Защитника прав человека осужденный был бесплатно прооперирован

Осужденный попросил содействия омбудсмена в проведении медобследования и организации необходимой операции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

По словам осужденного, на месте лишения свободы он получал лечение, однако положительной динамики не было. По его словам, ему необходима была срочная операция, однако ее долгое время не проводили.

В связи с поднятым вопросом омбудсмен в рамках процедуры обсуждения направил письма в Министерство юстиции.

В результате осужденный прошел бесплатное медицинское обследование и был прооперирован.