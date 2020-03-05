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“Мой шаг” взял перерыв перед голосованием по пакету изменений в Судебном кодексе

“Мой шаг” взял перерыв перед голосованием по пакету изменений в Судебном кодексе

Фракция “Мой шаг” Национального собрания Армении до начала голосования по обсуждавшемуся законопроекту О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения” и прилагаемому пакету законопроектов взяла 20-минутный перерыв.

Как передает «Арменпресс», об этом перед голосованием объявил депутат Айк Конджорян.

Пакетом предлагается ряд изменений в судебной системе. Одно из них предполагает сократить срок полномочий председателя Высшего судебного совета с 5 до 2,5 лет. Другое - установить минимальный возраст кандидатов в судьи вместо 28 лет 25.


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