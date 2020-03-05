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В Словении зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

В Словении зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен на территории Словении в среду. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Алеш Шабедер.

"Инфицированный прибыл в Словению из Марокко через Италию, почувствовав недомогание, он обратился к врачу, - отметил министр. - Сейчас он изолирован в инфекционном отделении клинического центра в Любляне".

Личность зараженного не раскрывается.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

 

 


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