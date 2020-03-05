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Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

В Китае за истекшие сутки 31 человек скончался вследствие заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 139 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Все случаи смерти за прошедшие сутки зафиксированы в провинции Хубэй, из них 23 - в административном центре провинции городе Ухане. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2902 человека, заболели 67446. По состоянию на утро четверга, 40,5 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц.

 

 


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