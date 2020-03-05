Фильм “Я не один”, рассказывающий о бархатной революции будет показан в американских кинотеатрах

Фильм “Я не один”, рассказывающий о бархатной революции в Армении в 2018 году выйдет на экраны США с 10 апреля.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал солист рок-группы “System of a down” Серж Танкян, который является автором музыки и исполнительным продюсером фильма.

Серж Танкян опубликовал трейлер фильма на своей странице в Facebook.

10 апреля фильм будет показан в Лос-Анджелесе, 17 апреля в Нью-Йорке и Фрезно, а 24 апреля в Вашингтоне, Бостоне и других городах.

Премьера фильма “Я не один” состоялась 7 сентября в Торонто. Фильм на Международном кинофестивале в Торонто был удостоен премии.