В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям губернатора штата Калифорния.

Как отмечается, чрезвычайное положение был объявлено, чтобы власти штата смогли привлечь дополнительные финансовые средства на борьбу с инфекцией, придать официальный статус мерам, которые уже предпринимаются во многих госучреждениях, а также подготовиться к более широкому распространению COVID-19.

В Калифорнии на данный момент подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. Кроме того, там был зарегистрирован первый США случай смерти от COVID-19 за пределами штата Вашингтон. Всего в Соединенных Штатах коронавирусная инфекция выявлена более чем у 150 человек, 11 пациентов умерли.

По данным The New York Times, вспышка в Калифорнии может быть связана с круизным лайнером Grand Princess, следовавшего в Сан-Франциско с Гавайских островов. Первая в Калифорнии жертва коронавируса - это один из двух пассажиров, у которых уже был подтвержден COVID-19, еще у 21 пассажира появились симптомы коронавирусной инфекции.

По словам Ньюсома, более половины находившихся на борту Grand Princess - жители Калифорнии. Часть пассажиров уже сошла на берег, в настоящее время власти пытаются с ними связаться. Остальные не смогут сойти на берег, пока их не обследуют, заверил губернатор.

29 февраля после первой смерти от коронавируса на территории США в штате Вашингтон также было объявлено чрезвычайное положение.