СМИ: бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1982-1991 годах, умер в Перу на 101-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду перуанская радиостанция RPP со ссылкой на заявление сына дипломата Франсиско.

"Мой отец скончался после сложной недели, он скончался в 20:09 (04:09 мск) и покоится с миром", - приводит радиостанция слова Франсиско Переса де Куэльяра. Сообщается, что Перес де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.

С 1 января 1982 года получил пост генерального секретаря ООН и проработал на нем два срока.

Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, в 1990 году предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта.