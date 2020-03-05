Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США практически единогласно одобрила в среду законопроект, который предоставит американской администрации $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Инициативу поддержали 415 конгрессменов, против высказались лишь два республиканца, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Законопроект, в частности, предусматривает выделение более $3 млрд на финансирование разработки вакцины и диагностических исследований, а также лечение коронавируса. На профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых 950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений. При этом $500 млн будут направлены на финансирование программы оказания телемедицинских услуг пожилым американцам как самой уязвимой для коронавируса категории граждан страны.
Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до конца недели.
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