Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США практически единогласно одобрила в среду законопроект, который предоставит американской администрации $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Инициативу поддержали 415 конгрессменов, против высказались лишь два республиканца, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение более $3 млрд на финансирование разработки вакцины и диагностических исследований, а также лечение коронавируса. На профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых 950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений. При этом $500 млн будут направлены на финансирование программы оказания телемедицинских услуг пожилым американцам как самой уязвимой для коронавируса категории граждан страны.

Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до конца недели.