Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

В Национальном собрании продолжаются работы четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку дня 5 марта включен ряд вопросов.

На голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты законов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”, а также пакет проектов законов о взыскании имущества незаконного происхождения и смежных законов.

Депутаты обсудят также законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон “О фондах” и пакет смежных законопроектов и вопросы ратификации нескольких международных соглашений.