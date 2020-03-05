Время в Ереване: 11:07:36,   5 Март

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

В Национальном собрании продолжаются работы четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку дня 5 марта включен ряд вопросов.

На голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты законов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”, а также пакет проектов законов о взыскании имущества незаконного происхождения и смежных законов.

Депутаты обсудят также законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон “О фондах” и пакет смежных законопроектов и вопросы ратификации нескольких международных соглашений.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации