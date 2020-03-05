Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Дня рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Сербия Александру Вучичу в связи с 50-летием со дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян пожелал своему сербскому коллеге успехов и новых достижений на ответственном посту во благо процветания Республики Сербия, повышения ее авторитета и роли на международной арене.

“Выражаю глубокую признательность за Ваш личный вклад в развитие и укрепление армяно-сербских дружественных отношений, которые постоянно обогащаются благодаря совместным проектам в торгово-экономической, научно-технической, высокотехнологичной, культурной, гуманитарной и других сферах.

Высоко ценю сформировавшиеся между нами личные отношения и уверен, что благодаря совместным усилиям разностороннее сотрудничество между Арменией и Сербией и впредь будет развиваться во благо наших народов”, - говорится в поздравительном послании президента Армена Саркисяна.