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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Дня рождения

Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Сербии по случаю Дня рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Сербия Александру Вучичу в связи с 50-летием со дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян пожелал своему сербскому коллеге успехов и новых достижений на ответственном посту во благо процветания Республики Сербия, повышения ее авторитета и роли на международной арене.

“Выражаю глубокую признательность за Ваш личный вклад в развитие и укрепление армяно-сербских дружественных отношений, которые постоянно обогащаются благодаря совместным проектам в торгово-экономической, научно-технической, высокотехнологичной, культурной, гуманитарной и других сферах.

Высоко ценю сформировавшиеся между нами личные отношения и уверен, что благодаря совместным усилиям разностороннее сотрудничество между Арменией и Сербией и впредь будет развиваться во благо наших народов”, - говорится в поздравительном послании президента Армена Саркисяна.


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