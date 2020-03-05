Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сохраняя поле общения открытым и прозрачным

“Сохранять, развивать и укреплять Арцахскую Армению”. С таким лозунгом к избирателям приходит кандидат в президенты Республики Арцах, руководитель Консервативной партии Арцаха, начальник главного информационного управления аппарата президента Давид Бабаян. Президентские и парламентские выборы - новая возможность, важнейший период выбора власти, пользующейся доверием общества, оправдывающей ожидания развития экономики и укрепления государственности, усиления армии обороны, создания справедливого, социально обеспеченного цивилизованного общества. Он считает, что для достижения этого в первую очередь необходимы высокое сознание, настойчивость и общественная активность, чтобы можно было сделать правильный выбор и предопределить будущее страны.

“У нас нет громогласных целей и обещаний. Очень важно, чтобы кампания проходила в условиях взаимопонимания и взаимоуважения. Мы конкуренты, но не враги. Давайте не будем забывать, что в один прекрасный день мы можем оказаться в одном окопе. Призываю открыто смотреть друг на друга и едиными силами защищать Родину. В предвыборной борьбе все должно делаться в рамках закона и в атмосфере морали”, - считает кандидат в президенты Давид Бабаян и заявляет “нет” враждебности”.

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