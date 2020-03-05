Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция надеется на встречу Путин-Эрдоган

“Турция назвала свои последние захватнические действия в соседней стране “Весенним щитом” , имея целью затормозить “приход весны” в Идлибе и вообще в этой стране. Однако, по большому счету, это война во имя Родины против захватчиков, поэтому каким бы могущественным ни был враг, он проиграет. Турция под разными предлогами стремится оправдать развертывание военных действий на территории независимой страны, однако даже невооруженным глазом видно, что Анкара преследует неоосманские цели, она стремится быть первой на Среднем Востоке, и для достижения этой цели не делает различий между средствами...

Спецпосланник ООН по сирийскому вопросу Гир Педерсен выразил надежду, что московская встреча ослабит напряженность в Идлибе, однако неясно, насколько Москва отступит от интересов Сирии во благо турецко-российских дружественных отношений. Тем более очевидно, что Запад не хочет конфронтации с Россией по вопросу Сирии”.

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