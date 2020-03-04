Пресс-секретарь МИД прокомментировала упрощение процедур режима въезда между Арменией и Грузией

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на вопрос об упрощении процедур режима въезда между Арменией и Грузией. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Ниже представляем вопрос и ответ пресс-секретаря МИД Армении:

Вопрос: Как стало известно, в рамках официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию была достигнута договоренность об упрощении режима въезда между Арменией и Грузией, в частности, речь идет о возможности путешествовать по ID-картам. Когда вышеуказанное соглашение вступит в силу?

Ответ: Напомним, что вчера Министры иностранных дел Армении и Грузии подчеркнули важность поощрения общения между людьми и укрепления связей между обществами, относительно чего Министрами был подписан Меморандум о намерениях.

Подписание Меморандума о намерениях обеспечивает основу для начала переговоров о заключении соответствующего двустороннего международного договора. В соответствии с законодательством, на различных этапах об подписания и вступления договора в силу, общественность надлежащим образом будет проинформирована.