Предстоящие на 4 марта мероприятия
21:14, Март 04, 2020
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- 04.03-21:14 Предстоящие на 4 марта мероприятия
- 04.03-21:08 Пресс-секретарь МИД прокомментировала упрощение процедур режима въезда между Арменией и Грузией
- 04.03-20:49 Никол Пашинян принял представителя Бюро АРФД Акопа Тер-Хачатуряна
- 04.03-20:34 Мэр Еревана принял Чрезвычайного и Полномочного посла Болгарии в Армении
- 04.03-20:20 У Генриха Мхитаряна родился сын
- 04.03-20:08 Политика Анкары подрывает усилия международных посредников: МИД Арцаха
- 04.03-19:43 Пресс-секретарь министра здравоохранения опровергла слухи о новом случае заражения коронавирусом
- 04.03-18:23 20 семей беженцев из Азербайджана получили сертификаты на покупку квартир
- 04.03-18:07 Глава МИД представил позицию Армении по сирийскому кризису
- 04.03-18:05 Дети и подростки меньше всего подвержены риску заражения коронавирусом
- 04.03-17:55 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-03-20
- 04.03-17:54 Азиатские индексы - 04-03-20
- 04.03-17:51 Три итальянских туриста погибли под лавиной в Грузии
- 04.03-17:47 Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса
- 04.03-17:45 Турция не может играть какой-либо роли в процессе урегулирования карабахского конфликта: глава МИД
- 04.03-17:40 Президент подписал закон о ратификации соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Иорданией
- 04.03-17:36 Экс-министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в растрате имущества
- 04.03-17:22 Граждане Армении и Грузии могут пересекать границу по ID-картам
- 04.03-17:20 Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом
- 04.03-17:12 Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса
- 04.03-17:10 Агаджаняну представлена деятельность Инспекционного органа по надзору за рынком
- 04.03-17:05 Проводится конкурс сочинений на тему «Письмо Анне Франк»
- 04.03-17:01 BMW представила новый логотип
- 04.03-16:43 Китай опубликовал результаты вскрытия зараженных коронавирусом
- 04.03-16:40 Грузия откроет границу для транзита грузовых автомашин
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