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Никол Пашинян принял представителя Бюро АРФД Акопа Тер-Хачатуряна

Никол Пашинян принял представителя Бюро АРФД Акопа Тер-Хачатуряна

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителя Бюро Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” (АРФД) Акопа Тер-Хачатуряна. На встрече присутствовали также представитель Верховного органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян и главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам общеармянского и регионального значения.
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