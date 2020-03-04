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Мэр Еревана принял Чрезвычайного и Полномочного посла Болгарии в Армении

Мэр Еревана принял Чрезвычайного и Полномочного посла Болгарии в Армении

Мэр Еревана Айк Марутян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Болгарии в Республике Армения Марию Цоцоркову-Каймакчиеву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, приветствуя гостью, мэр поздравил ее с национальным праздником Болгарии - Днем освобождения от османского ига.

Собеседники высоко оценили отношения между двумя странами и выразили обоюдную готовность содействовать расширению связей между городами Болгария и Армения, в частности, столицами София и Ереван, в различных областях.


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