Политика Анкары подрывает усилия международных посредников: МИД Арцаха

Политика Анкары по безоговорочной поддержке позиции Азербайджана не только противоречит статусу Турции как члена Минской группы ОБСЕ, но и подрывает усилия международных посредников по поиску окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.

На просьбу прокомментировать заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, озвученное на встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ, в МИД Арцаха ответили:

“Турция не является беспристрастной в вопросе азербайджано-карабахского конфликта и потому объективно не может играть какую-либо позитивную роль. То, что Турция является союзником Азербайджана - общеизвестный факт. С 1988 года, то есть с начала Карабахского движения и на протяжении всего азербайджано-карабахского конфликта, Турция поддерживала азербайджанскую сторону.

Более того, в апреле 2016 года вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом немедленно прекратить боевые действия Турция открыто содействовала военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Политика Анкары по безоговорочной поддержке позиции Азербайджана не только противоречит статусу Турции как члена Минской группы ОБСЕ, но и подрывает усилия международных посредников по поиску окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта”.